بتهمة القتل غير العمد.. محاكمة الطاقم الطبى لـ مارادونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح قاض فى سان إيسيدرو محاكمة الثمانية وهم طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكى والطبيبة النفسية أجوستينا كوساتشوف، بصفتهما المسؤولين الرئيسيين عن صحة النجم الأول فى مونديال 1986 عندما قاد الأرجنتين للقبها العالمى الثانى والأخير، والمعالج النفسى كارلوس دياس، والمنسقة الطبية نانسى فورلينى، ومنسق التمريض ماريانو بيرونى، والممرضان ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريرى بيدرو بابلو دى سبانيا.

وكانت النيابة طالبت بمحاكمة الأطباء فى أبريل الماضى، مشيرة إلى أوجه قصور وإهمال فى رعاية النجم السابق.

ولم يتم تحديد موعد لمحاكمة المسؤولين عن وفاة مارادونا والتى يقول المدعون إنها كانت بسبب الإغفال وسوء المعاملة من قبل مقدمى الرعاية للنجم الارجنتينى وضعوه فى "حالة من العجز"، ليترك لمصيره خلال عملية استشفائه فى منزله.

وتوفى مارادونا "60 عاما" على سريره الطبى فى مقر إقامته شمال العاصمة بوينوس أيرس فى 25 نوفمبر 2020، بسبب أزمة فى القلب والجهاز التنفسى، حيث كان يتعافى من جراحة فى الرأس.