جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف فيفو الجديد اسم "iQOO U5e"، الذى يأتى بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.51 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بيكسل. ويُطرح بتصميم أنيق التصميم تبلغ أبعاده 164 × 75.8 × 8.3 ملميتر، ويزن 193 جرام، وفقا لموقع "gsmarena". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسى 13 ميجابيكسل، كما تكون متصلة بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وفلاش LED، إلى جانب كاميرا سيلفى مميزة بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام ذات سعة تصل إلى 6 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، حيث يمكن توسيعها عبر "microSD" حتى 1 تيرابايت. ويبلغ سعر هاتف فيفو الجديد 210 دولار، أى حوالى 3900 جنيه مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد «iQOO U5e» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.