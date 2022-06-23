يرى بالعين المجردة.. اصطفاف نادر لـ5 كواكب فجر غد

جدة - نرمين السيد - يستعد المتخصصون وهواة الفلك لرصد ورؤية اجتماع نادر للكواكب فى السماء قبل شروق شمس غد الجمعة حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية وهى (عطارد والزهرة والمريخ والمشترى وزحل) جميعا فى نفس الوقت على التوالى مع وجود القمر فى مشهد يمكن رؤيته بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 عاما، وسيتكرر فى عام 2040.





وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة فى بيان اليوم إن اصطفاف الكواكب حدث فلكى يحدث عندما تظهر مجموعة من الكواكب فى صف واحد تقريبا فى نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفى الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

واوضح أن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفى فالكواكب لا تصطف فى خط مستقيم تماما أبدا؛ نظرا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس فى نفس المستوى بل فى مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدا.

وأكد أنه يمكن رؤية اصطفاف الكواكب فجر غد الجمعة من أى مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقى مكشوف بالكامل ولا تحجبه مبانى أو تضاريس طبيعية، نظرا لأن كوكب عطارد سيكون منخفضا نحو الأفق أما الكواكب الأخرى فستكون عاليه فى السماء.

وأضاف أنه يفضل مراقبة الاصطفاف الكوكبى قبل الفجر بساعة إذ سيكون المشترى وزحل والزهرة الكواكب البارزة بوضوح بين النجوم وستكون نابضة بالحياة ومشرقة للغاية، وسيكون المريخ على يسار المشترى وعطارد على يسار كوكب الزهرة وسيشكلون قوسا من الشرق إلى الجنوب.