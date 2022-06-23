مشاهد مرعبة.. لحظة غرق السباحة أنيتا ألفاريز فى بطولة العالم (صور وفيديو)

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جدة - نرمين السيد - وفقدت السباحة الأمريكية، أنيتا ألفاريز، الوعى خلال مشاركتها فى منتصف الجولة، لتضطر مدربتها الإسبانية أندريا فوينتس، للغطس فى الماء وسحب اللاعبة صاحبة الـ 25 عامًا إلى السطح بمساعدة رجل.
وقالت شبكة "سكاى سبورت" العالمية، إن أنيتا ألفاريز استعادت وعيها بعد وقت قصير من خروجه من الماء وتلقى الإسعافات الأولية الطارئة.
وقالت المدربة الإسبانية أندريا فوينتس فى بيان على موقع إنستجرام "إنها بخير، كما قال الأطباء إنها بخير".
وأضافت: "كان أداء أنيتا المنفرد جيدًا أيضًا، وكان أفضل أداء لها على الإطلاق، لقد تخطت حدودها ووجدتها".
واصلت: "نعلم جميعًا أن ذلك يحدث فى رياضات أخرى: ركوب الدراجات، والماراثون، وألعاب المضمار والميدان... البعض لا يصل إلى الخط النهائى، والبعض الآخر ينهى الزحف أو الإغماء".
وأوضحت: "رياضتنا صعبة للغاية. الآن حان وقت الراحة والتعافى".
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