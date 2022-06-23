نيرة أشرف الأردنية.. رصاصة تنهى حياة طالبة فى عمّان

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمنى أردنى، إن أحد الأشخاص أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، مضيفا إنه نتج عن ذلك إصابة الفتاة حيث تم إسعافها الى المستشفى بحالة سيئة، ما أدى إلى وفاتها فور وصولها، حسبما نقلت وسائل الإعلام الأردنية.

وأضاف المصدر، أن الفاعل لاذ بالفرار، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه.