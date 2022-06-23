ماليزيا تطلق قمرا صناعيا يساعد على سد الفجوة الرقمية

جدة - نرمين السيد - وأوضح يعقوب وفقا لوكالة الأنباء الماليزية،اليوم الخميس، أن إطلاق القمر الصناعى سيحسن أيضاً أداء وصول الإنترنت عالى السرعة فى الضواحى والمناطق الريفية وشبه الجزيرة الماليزية كافة بما فى ذلك ولايتى صباح وساراواك.
وأطلقت ماليزيا قمراً صناعياً جديداً يدعى مياسات-3دى، من جمهورية جيانا الفرنسية، بأمريكا الجنوبية مساء يوم 22 يونيو الجارى، حيث يعتبر القمر الصناعى الجديد المعنى هو ثامن الأقمار الصناعية التى تم إطلاقه لتحسين خدمة الاتصال فى ماليزيا ودول المنطقة.
ومن المقرر أن يساعد القمر الصناعى الجديد على سد الفجوة فى الاتصال الرقمى وخلق أفضل مستقبل اتصال للماليزيين، بما يتماشى مع مبادرات الحكومة عبر خطة الشبكة الرقمية الوطنية.
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