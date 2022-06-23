خطف طفل وقتله بتنزانيا والسبب قرود

جدة - نرمين السيد - واقتحمت تلك القرود منزل بتنزانيا وخطفت طفلا يبلغ من العمر شهرا واحدا عندما كان يرضع. وبدأت الأم تصرخ لطلب المساعدة لإنقاذ طفلها الرضيع، وهرع القرويون باستخدام القوة ضد تلك القردة، ولكن ردود أفعال القردة كانت عدوانية. وأصيب الطفل فى رأسه ورقبته، وتم إنقاذه والذهاب به إلى المستشفى لتلقى العلاج ولكنه توفى، وفقا لما قاله القائد الإقليمى فى كيجوما جيمس مانياما لصحيفة "سيتيزن". ونصحت الشرطة السكان بضرورة توخى الحذر تجاه عبور القردة من الحديقة الوطنية، وفقا لصيحفة "البيان" الإماراتية. جدير بالذكر، أن هناك الكثير من حوادث الحيوانات البرية الكبيرة مثل الأفيال وغيرها، لتعديها على أراضى القرى القريبة من المتنزهات، وقد تؤدى أحيانا الوفيات.

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