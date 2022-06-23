واتساب تطور ميزة لعدم إزعاج مستخدميه

جدة - نرمين السيد - ويعمل التطبيق على طرح ميزة وهى رؤية علامة أسفل الدردشة عند تشغيل وضع "عدم الإزعاج".
واستعان التطبيق بتلك الميزة من خدمة المراسلة "iMessage" الموجودة على هواتف أيفون، والتى تمنح لمستخدميها خيار "مشاركة حالة التركيز"، والذى يمنع إرسال إشعارات جهات الاتصال على واتساب، وفقا لموقع "imore".
ويحرص واتساب على توفير خاصية جديدة تمكن مستخدميه من إيقاف أو تشغيل إرسال الإشعار الذى يظهر للأشخاص الذين تراسلهم عند فتح محادثة واتساب.
وعند تشغيل وضع التركيز "Focus Status" تظه رسالة تحذيرية أسفل الدردشة، لإيضاح إذا كان الشخص متاحا للمحادثة أم لا.
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