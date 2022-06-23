لأول مرة النصوص الطويلة متاحة على تويتر (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تويتر

وجاء خلال الشهور الماضية العديد من التقارير لتكشف عن عزم "تويتر" لطرح تلك الخدمة.

تويتر والنصوص الطويلة

وكشف "تويتر" مؤخرا فى تغريدة عبر حساباته الرسمية عن تأكيد تلك الميزة، وأنه يجرى العديد من الاختبارات لتوفير إمكانية كتابة النصوص الطويلة.

طريقة الاستخدام

وجاءت الخاصية الجديدة من خلال وجود كلمة "اكتب أو write" فى يسار الصفحة، وبمجرد الضغط عليها يظهر للمستخدم صفحة بيضاء للسماح له بكتابة ما يدور فى ذهنه مع إمكانية إضافة الصور وتعديل شكلها.

وطُرحت تلك الخدمة لبعض المستخدمين فى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغانا، بهدف زيادة التفاعل مع التغريدات.

عدد الحروف

يذكر أن تويتر تميز بالاختصار فى النصوص والصور والفيديوهات، فكان سقف التغريدة 140 حرفا، ثم ازداد إلى 280 حرفا، والفيديو يصل مدته دقيقتين و20 ثانية.