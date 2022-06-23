نصائح هامة فى العمل.. توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الخميس

الحمل

نظّم معلوماتك لتكون مستعدًا للفرص التى قد تأتى لك مستقبلًا، وواحرص على الخروج وقضاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والعائلة.

الثور

تحدث بصراحة فى العمل ولا تخجل، وحاول التخلص من الضغوط النفسية، والعزلة.

الجوزاء

حاول تحقيق أهدافك بالطريقة الصحيحة وراجع نفسك وفكر جيدًا، وتمسك بنواياك الطيبة ولكن احترس فقد يؤذيك أحدهم.

السرطان

حافظ على اجتهادك وإلتزامك بالعمل، وتأكد من مشاعر شريكك العاطفى تجاهك.

الأسد

شارك زملائك فى العمل ولا تنعزل، واستثمرك مشاعرك وزيد من مشاعرك شريك حياتك.

العذراء

قد تقابل فرصة العمل التى تتمناها منذ فترة، وانسى الماضى وابحث عن علاقة جديدة.

العقرب

ثق فى نفسك وأفكارك، ورتب أولوياتك فى الحياة العاطفية.

الميزان

تحدث بشفافية مع زملائك وتواصل دائمًا معهم، واحتوى شريك حياتك.

الجدى

حافظ على مهاراتك وطور منها، وابتعد عن المنافين وابحث عن صديق حميم ووفى.

القوس

ادرس الخطط التى تضعها فى عملك جيدًا، وافهم شريك حياتك لتتحسن العلاقة.

الحوت

لا تتوقف فما بذلته سيعود بالتأكيد إليك، ابحث عن شخص مميز تكمل حياتك معه.

الدلو

حافظ على حماسك فى العمل، وتحتاج فترة من الهدوء النفسى وفكر جيدًا.