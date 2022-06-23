Galaxy M13 5G.. تسريبات تتوقع مواصفات هاتف سامسونج الجديد

جدة - نرمين السيد - وكشفت "سامسونج" مؤخرًا عن إصدار 4G من هذا الجهاز ومن المتوقع الآن الإعلان عن طراز 5G، الذى يُقال إنه مزود بشاشة ضخمة، وإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية، وشريحة Exynos، وبطارية 5000 مللى أمبير، وأكثر من ذلك.

مواصفات هاتف سامسونج الجديد Galaxy M13 5G

تقول التسريبات إن "Samsung Galaxy M13 5G" سيصل بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة مع دعم دقة "HD +" وكثافة 269 nits، ويمكن تشغيله بواسطة شريحة MediaTek Dimensity 700.

وبحسب ما ورد سيتم دعم جهاز سامسونج الجديد بـ 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و128 جيجابايت من سعة التخزين، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الشركة ميزة توسيع ذاكرة الوصول العشوائى.

وفيما يتعلق بالبصريات، يقال إن الكاميرا الخلفية لـ "Samsung Galaxy M13" تتميز بإعداد ثلاثى، قد يشتمل على مستشعر أساسى بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر 2 ميجابكسل. ويوجد فى الأمام مستشعر 5 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفى.

وتحت الغطاء، يمكن أن يكون هناك بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة. يقال إن "سامسونج" ستقدم دعم شحن بقوة 15 وات فقط. ويُقال إن الهاتف سيكون متاحًا بثلاثة ألوان فقط، بما فى ذلك الأزرق والبنى والأخضر.

مواصفات نموذج 4G من "Samsung Galaxy M13"

يأتى طراز 4G بشاشة 6.6 بوصة FHD +. مع معالج "Exynos 850 SoC" الخاص بشركة Samsung تحت الغطاء، كما يحتوى طراز 4G على إعداد ثلاثى للكاميرا الخلفية، يتألف من مستشعر أساسى 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 5 ميجابكسل، ومستشعر 2 ميجابكسل.

وفى المقدمة، سيجد المستخدمون الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، ويتميز الجهاز ببطارية 5000 مللى أمبير مع شحن سريع بقوة 15 وات، ويأتى الإصدار مع نظام التشغيل "أندرويد 12".