يُشاهد بالعين المجردة.. تعرف على توقيت اقتران القمر بكوكب المريخ غدًا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الجمعية الفلكية بجدة إلى أن القمر والمريخ سيرصدان باتجاهلأفق الجنوب الشرقى، ونظرًا لأن المسافة الظاهرية بين القمر والمريخ واسعة فلن يظهر سويًا فى مجال رؤية التلسكوب، ويمكن ذلك من خلال المناظير.

ومراقبة لمعان المريخ أسبوعيًا فى غاية الأهمية لرصد كيف سيتغير بشكل كبير من الآن وحتى يوم التقابل فى ديسمبر المقبل، فهذه التغيرات الدراماتيكية فى سطوع المريخ ولونه أحمر، هى السبب الرئيسى فى تسمية القدماء لهذا الكوكب باسم "إله الحرب".

يذكر أن سطوع المريخ يتضاءل ويزداد فى السماء كل عامين تقريبًا، لكن هذه ليست الدورة الوحيدة للمريخ التى تؤثر على سطوعه، فهناك أيضًا دولرة مدتها 15 عامًا من حالات التقابل السطاعة والخافتة.