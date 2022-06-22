جدة - نرمين السيد - أشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، إلى طرح المزيد من الطرق لصناع المحتوى لكسب المال عبر إنستجرام وفيسبوك، كما تعمل على توسيع بعض أدوات تحقيق الدخل الحالية لشمل المزيد من صناع المحتوى.





وأوضح مارك أن ميتا تبقى الاحداث المدفوعة عبر الإنترنت واشتراكات المعجبين والشارات ومنتجاتها الإخبارية المستقلة القادمة مجانًا لصناع المحتوى حتى 2024. ولفت الرئيس التنفيذى لميتا إلى أن الشركة ختبر مكانًا مخصصًا ضمن إنستجرام، حيث يمكن اكتشاف صناع المحتوى والدفع مقابل المحتوى، وتؤكد ميتا أن سوق صناع المحتوى يسمح للعلامات التجارية بمشاركة فرص شراكة خاصة. ووفقًا لميتا فأن هناك مجلد رسائل شراكة داخل الرسائل المباشرة فى إنستجرام حيت يتمكن صناع المحتوى والعلامات التجارية من ترشيح تلك الرسائل وفقًا للمشاريع والعروض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا تطرح أدوات مبتكرة لتحقيق أرباح على فيسبوك وإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.