لحظات من الرعب.. فيديو مُخيف لتحطم طائرة واشتعال النيران فيها بأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأصيب 3 أشخاص من ركاب الطائرة القادمة جمهورية الدومينيكان والتى كانت تقل 130 شخصًا بينهم 11 من طاقمها.
ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أى مشكلة، لكن عندما بدأت الطائرة بالهبوط على مدرج الطائرة تحطمت عجلاتها، مما جعل الهبوط كارثيًا، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وبينت اللقطات النيران وقت اشتعالها فى جسم الطائرة التى سارت لفترة بدون عجلات، وهرت فرق الإنقاذ سريعًا إلى الطائرة لإخلاء الركاب وإخماد النيران التى اشتعلت.
وقال أحد ركاب الطائرة، ويدعى باولو غارسيا: "كنت أعتقد أنى سأموت، لقد كان رجل كبير بجانبى وحضنته، الأمر كان مرعبًا".
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