أمريكا تخطط لشحن طائرات الدرون بالليزر عن طريق صهريج فى الجو

جدة - نرمين السيد - وجهت إدارة المشاريع المستقبلية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية شروطًا رسمية إلى الصناعة الأمريكية بشأن إنتاج صهريج طائر بمقدوره شحن بطاريات طائرات الدرون المسيرة لاسلكيًا.





وأشار موقع صحيفة "the drive" الإلكترونية إلى أن الشركات يمكن أن تقدم اقتراحتها بهذا الشأن حتى 11 يوليو المقبل.

وتقضى هذه الشروط بتكليف شركة مختارة ستوقع معها الإتفاقية بإنتاج جهاز ليزر بقوة 100 كيلو وات سيركب مع وحدة ضبط للحرارة أسفل جناحى الصهريج الطائر، بحسب "العربية".

وينوى البنتاجون أن يزود بمثل هذه الأجهزة الليزرية الخاصة بشحن بطاريات الدرونات طائرتيه "KC-135 Stratotanker" و "KC-46 Pegasus".