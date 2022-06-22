وأشار موقع صحيفة "the drive" الإلكترونية إلى أن الشركات يمكن أن تقدم اقتراحتها بهذا الشأن حتى 11 يوليو المقبل.
وتقضى هذه الشروط بتكليف شركة مختارة ستوقع معها الإتفاقية بإنتاج جهاز ليزر بقوة 100 كيلو وات سيركب مع وحدة ضبط للحرارة أسفل جناحى الصهريج الطائر، بحسب "العربية".
وينوى البنتاجون أن يزود بمثل هذه الأجهزة الليزرية الخاصة بشحن بطاريات الدرونات طائرتيه "KC-135 Stratotanker" و "KC-46 Pegasus".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تخطط لشحن طائرات الدرون بالليزر عن طريق صهريج فى الجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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