رحلة مرتقبة للقمر بدون رواد فضاء.. «ناسا» تنجح فى اختبار صاروخ الإطلاق

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، نجاح المحاولة الرابعة لإنجاز اختبار حاسم للصاروخ الذى تعتزم إرساله إلى القمر فى تحقيق نحو 90% من أهدافها، لكن لم تعلن الوكالة بعد موعد إرسال الصاروخ.





ويعد هذا هو الاختبار الأخير الذى يفترض أن تجريه "ناسا" قبل إطلاق مهمة "أرتيميس 1" الفضائية المقررة هذا الصيف، وهى رحلة إلى القمر من دون مشاركة أى رائد فضاء تتبعها كبسولة تحمل رواد فضاء لا يتوقع إطلاقها قبل عام 2026، وفقًا لما نقلته "العربية".

وأجرت الفرق التابعة لمركز كينيدى للفضاء السبت الاختبار الذى هدف إلى ملء خزانات صاروخ "إس إل أس" بالوقود السائل وبدء العد العكسى للإقلاع بالإضافة إلى محاكاة الأحداث غير المتوقعة ثم إفراغ الخزانات.

وشهدت المحاولات السابقة عددًا من المشكلات من بينها عدم التمكن من ملء خزانات الصاروخ بمئات آلاف من غالونات الهيدروجين والأكسجين السائلين الفائقى التبريد.

ونجح المهندسون أخيرًا فى ملء خزانات الصاروخ الإثنين، لكنهم واجهوا مشكلة تتمثل فى تسرب كمية من الهيدروجين لم يتوصلوا إلى حلها.

وأوضح المسؤول عن برنامج "أرتيميس" للعودة إلى القمر مايك سارافين أنه يمكن القول إنهم توصلوا بنسبة 90% إلى حيث ينبغى أن يكون بشكل عام.