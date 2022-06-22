على خطى أبل وجوجل.. سامسونج تطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح المحفظة الرقمية، لأجل السماح للمستخدمين من تخزين المفاتيح الرقمية وبطاقات الهوية والمزيد من المعاملات الإلكترونية فى مكان واحد، وفقا لموقع "techcrunch".

وتعد تلك المحفظة الرقمية الجديدة هى عبارة عن تطبيق رقمى، يجمع بين ظائف تطبيقى Samsung Pay وSamsung Pass، ولكن فى منصة واحدة.

وأتاحت الشركة لمستخدمى أجهزة جلاكسى التى تعمل بنظام Android 9 Pie، فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، من استخدام تلك التقنية بسهولة والاستفادة من مزاياها.