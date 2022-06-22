جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تطرح المحفظة الرقمية، لأجل السماح للمستخدمين من تخزين المفاتيح الرقمية وبطاقات الهوية والمزيد من المعاملات الإلكترونية فى مكان واحد، وفقا لموقع "techcrunch".
وتعد تلك المحفظة الرقمية الجديدة هى عبارة عن تطبيق رقمى، يجمع بين ظائف تطبيقى Samsung Pay وSamsung Pass، ولكن فى منصة واحدة.
وأتاحت الشركة لمستخدمى أجهزة جلاكسى التى تعمل بنظام Android 9 Pie، فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، من استخدام تلك التقنية بسهولة والاستفادة من مزاياها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على خطى أبل وجوجل.. سامسونج تطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.