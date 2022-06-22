خيانة المصعد.. فضيحة جديدة تلاحق آمبر هيرد

جدة - نرمين السيد - تواجه الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، فضيحة جديدة تعود وقائعها إلى "المصعد" الذى سبب لها مشكلة خلال محاكمتها ضد طليقها جونى ديب، حيث كشف لقطات آثبتت خيانة آمبر لجونى ديب مع أكثر من شخص.





وتم تسريب مجموعة من الصور لآمبر هيرد وهى داخل مصعد المبنى الذى كانت قد عاشت فيه مع زوجها السابق جونى ديب خلال عام 2015، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".

وتظهر الصور آمبر هيرد وهى تتبادل القبل، مع الممثلة الأمريكية كارا ديلفين، مما يزيد التأكيد حول خيانة هيرد لجونى ديب خلال فترة علاقتهما مع أكثر من شخص.

وأدينت آمبر هيرد قبل أسابيع فى محاكمة جونى ديب، وفُرض مبلغ 8 ملايين دولار عليها للتعويض، وخلال المحاكمة، كان نفس المصعد الذى ظهر فى اللقطات المسربة، أحد أهم الأسباب فى إدانة هيرد.

وكشفت صور المصعد لقطات حميمية لها مع الملياردير إيلون ماسك والممثل الأمريكى جيمس فرانكو، وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أكدت اللقطات الجديدة لهيرد مع ديلفين، نوعا ما، شهادة أحد أصدقائها، الذى أكد أن الممثلة أخبرته بأنها أقامت علاقة حميمية مشتركة مع ديلفين وماسك.