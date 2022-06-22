على باب منزلها.. أفعى تلدغ أمريكية فى عينها (صورة)

جدة - نرمين السيد - وتفاجأت أمريكية فى ولاية كنتاكى، بوجود أفعى كبيرة معلقة على باب منزلها، وهاجمتها فوراً فلدغتها فى عينها. وتدعى الأمريكية "مارا جو توما"، سمعت صوت صراخ ابنتها بالخارج، فاندفعت مسرعة لمعرفة السبب، وإذ تفاجأت بأفعى على الباب الخارجى للمنزل، وفقا لصحيفة "ديلى ستار". وفى وقتها لدغتها الأفعى فى عينها وبحركة مفاجئة، ولكن علقت بأنها ليست سامة لذا ذهبت إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية من خلال تعقيم موضع العضة.

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