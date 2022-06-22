كاد أن يموت.. بريطانى يستنشق غاز الضحك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لسكاى نيوز عربية، فإن المراهق يدعى أليكس ليتلر ويبلغ من العمر 16 عاما، جرى نقله إلى المستشفى الاثنين الماضى بعدما لاحظ قصورا فى التنفس وانتفاخا فى رقبته التى أحس بها مثل فقاعات، من جراء الهواء الذى خرج من الرئة المصابة.

وقال ابن منطقة شيشاير الذى يدرس فى الصف الحادى عشر إنه استنشق أكسيد النتروس، عندما حضر مهرجان "باركلايف" الموسيقى فى مانشيستر، فى 11 و12 من يونيو الجارى، وهو ما أظهرته التحاليل الطبية حيث تبين حصول تمزق فى رئة المراهق، بينما قال الأطباء إنه محظوظ ما دام على قيد الحياة بعد الإصابة الخطيرة.

وقال المراهق، إنه لن يعيد الفعلة مرة أخرى بعدما نجا من الموت بأعجوبة، موضحا أنه استنشق غاز الضحك؛ لأن أصدقاءه فعلوا ذلك أيضا، لكنه لم يكن على دراية كافية بالمخاطر المترتبة عن الأمر والتى قد تصل إلى حد تلف فى الدماغ.

ورجح الأطباء أن يكون الفتى المصاب فى حاجة إلى إجراء عملية جراحية من أجل إزالة الهواء المنحبس حول رئته وقلبه، إلا أن الأطباء استطاعوا إزالة الهواء عن طريق قناع تنفس جرى وضعه طيلة الليل، دون اللجوء إلى عملية.

ما هو غاز الضحك

وأكسيد النتروس أو غاز الضحك يباع بشكل قانونى فى عبوات سواء من أجل استخدامه فى مجال التخدير أو تحضير الكريمة المخفوقة، لكن ثمة من يضعونه فى بالونات لأجل الاستنشاق والدخول فى حالة ضحك.