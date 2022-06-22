مقابل 10 جنيهات إسترلينى.. عجوز تتغير حياتها بعد الفوز بقصر

جدة - نرمين السيد - وبدأت القصة مع تداول إعلان عبر شاشات التليفزيون عن مسابقة وقامت البريطانية ذات 71 عاما بشراء التذكرة فى اليوم الأخير المسابقة مقابل 10 جنيهات إسترلينى. وبعد مرور أيام، تفاجأت بفوزها بالجائزة الكبرى عبارة عن منزل فخم يبلغ قيمته 3.5 مليون جنيه إسترلينى. وتبلغ مساحة المنزل 10 آلاف قدم مربع، ويتكون من 6 غرف نوم مفروشة، ومطبخ بأحدث طراز، وغرفة سينما وحمامات داخلية. كما يشمل المنزل صالة ألعاب رياضية وحمام سباحة، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه إسترلينى نقدا.

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