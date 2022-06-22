4 خطوات.. كيف تغيير كلمة سر حساب «جوجل»؟

جدة - نرمين السيد - ويأتى على رأس مواقع التواصل، حساب جوجل، والذى يعد أحد أهم التطبيقات الإلكترونية على الإطلاق، وبرغم ارتفاع درجة الأمان السيبرانية إلا أن أغلب النشطاء والمدونين يقوموا بتغيير كلمة السر لمنع أى محاولة اختراق لحساباتهم.

ويستعرض موقع "دوت الخليج" كيفية تغيير كلمة السر لحسابك على جوجل كما يلى:

1. افتح حساب Google الخاص بك وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك.

2. انقر فوق "الأمان" وحدد "تسجيل الدخول إلى Google"

3. اختر كلمة السر

4. أدخل كلمة السر الجديدة وحدد "تغيير كلمة السر".