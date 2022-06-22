دعاء الامتحان.. بسم الله الفتاح

جدة - نرمين السيد - وإنما اجتهد الصالحون والعلماء عبر القرون فى استخراج كلمات تساعد الإنسان على التقرب من ربه والتضرع إليه بالدعاء، لعل المولى تبارك وتعالى، يفرِّج كل صعب فى هذه المذاكرة أو الامتحان.

وفى هذه الأيام نعيش ماراثون امتحانات الثانوية العامة، كما يؤدى طلاب وطالبات الجامعات امتحاناتهم، وبهذه الكلمات الرقراقة التى يطلق عليها دعاء الامتحان، والتى تحوى كل تضرع وتذلل إلى الله تعالى، نرجو من المولى العلى القدير أن تكون فاتحة خير على الجميع وتكون مع الأخذ بالأسباب، مفتاحا للتوفق والنجاح.

هناك عدة أدعية تواردت عن العلماء سلفا وخلفا تقال عند بدء تحصيل العلم، أو ما نسميه حاليا المذاكرة، وهو:

اللهم إنى أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.. اللهم اجعل لسانى عامرًا بذكرك وقلبى بخشيتك، وسرى بطاعتك، فإنك على كل شيء قدير.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أما بعد الانتهاء من المذاكرة، فيقول:

اللهم إنى أستودعك ما قرأت وما حفظت، وما تعلمت، فرده عند حاجتى إليه، إنك على كل شيء قدير.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

خلال السطور التالية نعرض لكم دعاء الامتحان وأدعية أخرى لدخول اللجان وعند تعسر الإجابات بإيجاز:

اللهم انى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى أرسلت.

رب أدخلنى مدخل صدق، وأخرجنى مخرج صدق، واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرًا.

وقبل البدء فى الإجابة يقول الطالب دعاء الامتحان وهو: "ربّ اشرح لى صدرى، ويسّر لى أمرى، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولى.. بسم الله الفتاح.. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين".

أما إذا تعسرت الإجابة وكانت الأسئلة صعبة، فهناك دعاء الامتحان يتضرع فيه المسلم إلى الله تعالى أن ييسر عليه هذا الصعب ويأتى من ضمن دعاء الامتحان، وهو:

ومن ضمن دعاء الامتحان أن يدعو الطالب إذا تعسرت عليه إجابة، قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين.. يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

وهناك دعاء الامتحان إذا ما نسى الطالب إجابة أى سؤال وهو "اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه "رد علىَّ ضالتى" أو "اجمع ضالتى"، وهذا الدعاء أيضا يقال إذا ما ضاع شىء من المسلم ولم يجده.

وبعد الانتهاء من إجابة الأسئلة، فهناك دعاء الامتحان بعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة وهو "وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".. وكذلك "الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله".