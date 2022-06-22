فيروس خطير.. تحذيرات جديدة لمستخدمى أندرويد

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن ذلك الفيروس الخطير يحمل اسم "BRATA"، وهو المطور من فيروس "طروادة"، والذى يتمكن من التحكم عن بُبعد بالهواتف من خلال تثبيت نفسه فى الملفات الداخلية للهاتف.

ويتمتع فيروس "BRATA" بالعديد من المزايا التى تساعده فى زيادة قدرته على التصيد الاحتيالى لبيانات اعتماد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وليس ذلك فقط، بل اعتراض رموز المصادقة ثنائية العامل من خلال الرسائل النصية القصيرة، وفقًا لموقع "ZDNet".

ويعد ذلك الفيروس واحدًا من الفيروسات التى تتمكن من الحصول على أذونات الوصول إلى بيانات موقع GPS، والتمكن من إدارة الهاتف وإرسال واستقبال الرسائل القصيرة.

وبالإضافة إلى ذلك فهو مزودًا بتحميل البرامج الضارة والتحكم فيه داخل برامج الهاتف، وزيادة القدرة على تغلب برامج مكافحة الفيروسات.

ومن بين الأعراض التى تكشف عن وجود فيروس بهاتفك: إرسال رسائل لأشخاص لا تعرفهم، وإرسال طلبات صداقة لأفراد ليس بأصدقاء، وتحميل تطبيقات لم يتم تحميلها وظهور الإعلانات على المواقع المستخدمة ونفاذ البطارية.

ونصح الخبراء مستخدمى أندرويد بضرورة ضبط مصنع الهاتف دون الاكتفاء بتحميل برامج مكافحة الفيروسات.