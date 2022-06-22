تسريبات تكشف عن مواصفات سلسلة هواتف شاومى الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأطلقت "شاومى" بالفعل "Xiaomi 12" و"Xiaomi 12 Pro" و"Xiaomi 12X" فى أسواق مختلفة، كما أنه من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 12 Ultra فى يوليو.

ويقال إن اثنين آخرين من الهواتف الذكية، وهما "Xiaomi 12S" و"Xiaomi 12S Pro"، سيتم إطلاقهما فى وقت لاحق من هذا العام فى أسواق محددة.

قبل الإطلاق الرسمى، تم تسريب بعض المواصفات الرئيسية لكل من هذه الهواتف الذكية من سلسلة S عبر الإنترنت.

وكشفت التسريبات، عن المعالج وذاكرة الوصول العشوائى وتفاصيل التخزين الخاصة بـ "Xiaomi 12S" و"12S Pro".

وتقول التسريبات إن "شاومى 12 إس" سيأتى مع معالج "Snapdragon 8+ Gen 1 SoC" تحت الغطاء، وسيتم إقرانه بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وخيارات تخزين 128 جيجابايت / 256 جيجابايت، كما سيبدأ إصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى بسعة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت.

ووفقًا للتسريبات، سيتم إطلاق هاتف "Xiaomi 12S Pro" فى خيارين للتخزين، كما سيتم إطلاق أحد المتغيرين باستخدام "Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC".

وستطلق "شاومى"، هذا الهاتف فى ثلاثة خيارات تخزين - 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت، 8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت و12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت.

وتدعى التسريبات أيضًا أن هذا البديل سيطلق مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

سيكون هناك متغير آخر يتم إطلاقه باستخدام معالج "MediaTek Dimensity 9000 SoC"، كما يقال إنه سيُطلَقُ فى خيارين للتخزين، حيث سيحتوى الطراز الأساسى على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى و256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. وسيوفر الآخر ذاكرة الوصول العشوائى بسعة 12 جيجا بايت 512 جيجا بايت للتخزين الداخلى.

يشاع أيضًا أن شاومى ستطلق سلسلة 12S بكاميرات الهواتف الذكية "Leica-tuned"، حيث أكدت الشركة تعاونها مع صانع هذا النوع من الكاميرات فى وقت سابق من هذا العام، ويُقال إن هاتف "Xiaomi 12 Ultra" هو أول هاتف ذكى من الشركة يتميز بهذه الكاميرات.