هبوط اضطرارى.. طائرة تسقط على طريق سريع بأمريكا (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وتمكن الاثنين الخروج من الطائرة عند هبوطها على طريق Cimarron Turnpike فى مقاطعة باين، وفقًا لـ "CNN عربى".
واستجاب عدد من وكالات الطوارئ للحادث سريعًا، وتمكنت أطقم العمل من تحويل حركة المرور بأمان وإزالة الطائرة من على الطريق السريع.
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