نصائح من ذهب.. توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - الجدى

هذا الوقت مهم للتفكير فى المستقبل بشأن علاقتك بشريكك، فكر جيدا وتحلى بالصبر، وركز على إنجاز المهام فى روتينك المعتاد، ضع خطة لذلك وستشعر بتحسن كبير.



الدلو

تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شؤونك العاطفية.. ولا يجب التسرع فهو يؤدى إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوى القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

الحوت

أهدافك ليست بعيدا عن متناول يدك، لذا حافظ على تركيزك لتصل إلى ما تريد.. لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول التفكير فى مشاريع تحسن من أوضاعك المالية.

الحمل

لا تذهب بعيدا فقد يفاجئك شريك حياتك بزيارة عند المساء، ولا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً وتستطيع سداد الأقساط والديون المتراكمة.

الثور

مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم فى علاقتكما.. حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.

الجوزاء

حاول أن تستمع إلى شريك حياتك وتعطيه مزيدا من الوقت، ولا تقلق هذه الفترة مناسبة للدخول فى مشاريع جديدة، وتغير العمل الخاص بك.

السرطان

حاول إلا يؤثر أى توتر فى العمل على حالتك النفسية، ولا داعى للقلق ستتحسن الأحوال قريباً وستشعر بالسعادة والراحة.

الأسد

ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

العذراء

عليك الحذر لكى لا تتورط فى بعض المشاكل العاطفية التى ليس لك علاقة بها.. يعتمد العديد من الأشخاص عليك، لذلك احترس من خذلانهم، وابذل قصارى جهدك لمساعدتهم.

الميزان

فكر فى شخص مميز فى حياتك، وقرر أخذ دورة لتعلم إتقان مجال تقنى كان من الصعب عليك فهمه.

العقرب

قوة التركيز لديك قوية والموارد التى تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك هذا الأسبوع، وعليك التعامل بهدوء مع أمورك المالية.

القوس

قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك فى العمل يملأ قلبك بالحب ويشعرك بالسعادة.