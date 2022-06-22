أزمة فى الحمير.. جنوب إفريقيا متخوفة من الانقراض والصين الأعلى استهلاكا

جدة - نرمين السيد - أشارت دراسة حديثة أعدتها جامعة جنوب إفريقيا إلى أن أعداد الحمير فى البلاد انخفضت بنسبة تتخطى الـ 30% خلال السنوات العشرين الأخيرة، فبعدما كانت جنوب إفريقيا تضم 210 ألف حمار سنة 1996، فشهدت أعداد هذه الحيوانات انخفاضًا لتصل إلى 146 ألفًا عام 2019.





وتشهد دولًا إفريقية أخرى مثل بوركينا فاسو وكينيا انخفاضًا مماثلًا، وتتخوف الجهات المدافعة عن حقوق الحيوانات من انقراض هذا النوع فى إفريقيا فى غضون سنوات قليلة. ويرجع سبب انخفاض أعداد الحمير إلى الطلب الكبير على مادة يطلق عليها "إيجياو" والتى تستخلص من الجيلاتين الموجود فى جلد هذه الحيوانات بمجرد غليه. وتشكل الصين السوق الاستهلاكية الأبرز لمادة الإيجياو، حيث تحتاج إلى 10 ملايين حمار سنويًا لتلبية الطلب فى سوقها، وهذا يكلفها ملايين الدولارات كل عام، بحسب ما قالته "المنظمة البريطانية لحماية الحمير"، حيث يصل سعر الكيلوجرام الواحد من الـ إيجياو" فى آسيا إلى حوالى 360 دولارًا.

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