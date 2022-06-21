أول تطبيق على الهواتف يوفر معلومات للحماية من ضرر الأشعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة يوفر معلومات محلية عن مستويات الأشعة فوق البنفسجية والطقس وذلك لمدة خمسة أيام فى مواقع يمكن البحث فيها.





وأشارت المنظمات فى بيان مشترك اليوم الثلاثاء، إلى أن التطبيق المتاح مجانا على تطبيقات أبل ومتاجر جوجل بلاى والذى يحمل اسم "صن سمارت جلوبال يو فى" يسلط الضوء على الفترات الزمنية عندما تكون الحماية من أشعة الشمس مطلوبة ويهدف إلى مساعدة الأشخاص فى جميع أنحاء العالم على معرفة وقت استخدام الحماية من أشعة الشمس فى محاولة لتقليل العبء العالمى لسرطان الجلد وتلف العين المرتبط بالأشعة فوق البنفسجية.

ولفت البيان إلى أن التطبيق الجديد يوفر خيارات مخصصة بحيث يمكن للمستخدمين اتخاذ إجراءات للحماية من التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية والذى يعد السبب الرئيسى لسرطان الجلد والأمراض الأخرى المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية كما يسمح بإدراج تدفقات البيانات الوطنية والمحلية والتكيف مع لغات متعددة.

وأفاد البيان بأن التطبيق متوفر حاليا باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والهولندية والإسبانية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن التقديرات على الصعيد العالمى تشير إلى أنه تم تشخيص أكثر من 1.5 مليون حالة من حالات سرطان الجلد (الورم الميلانينى والورم غير الميلانى مجتمعين) على مستوى العالم فى عام 2020 وأضافت أنه خلال نفس الفترة فقد أكثر من 120 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم حياتهم بسبب هذا المرض الذى يمكن الوقاية منه بشكل كبير.