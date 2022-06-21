وزنها ضعف الغوريلا.. اصطياد أكبر سمكة فى العالم بكمبوديا (صورة)

جدة - نرمين السيد - وأطلق الصيادون سراح السمكة الأنثى التى يبلغ طولها 4 أمتار بعد زرع جهاز إلكترونى فيها لمراقبة تحركاتها وسلوكها، وقد سميت بـ "بورامى" وتعنى البدر، بسبب شكلها. وأشار العلماء إلى وزن السمكة التى تم اصطيادها فى مقاطعة ستونغ ترينغ فى شمال كمبوديا، يفوق وزنها ضعف وزن غوريلا الأراضى المنخفضة من الحجم المتوسط. وأعلن زيب هوغان، مدير مشروع حماية نهر ميكونغ، أنها أكبر سمكة مياه عذبة تم توثيقها فى العالم كله، ورصدها المشروع خلال 20 عامًا من الأبحاث.

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