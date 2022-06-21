بعد انحسار مياه دجلة.. اكتشاف مدينة عراقية عمرها 3400 عام (صور)

جدة - نرمين السيد - ونقّب علماء آثار أكراد وألمان فى المستوطنة بخزان الموصل على طول نهر دجلة فى إقليم كردستان شمال العراق فى يناير وفبراير الماضيين، بحسب "CNN" بالعربية.

وجرى مشروع بالشراكة مع مديرية الآثار والتراث فى دهوك من أجل الحفاظ على التراث الثقافى فى المنطقة للأجيال القادمة.

ويُعتقد أن الموقع الأثرى كيمون هو ذاته مدينة "زاخيكو" التى تعود إلى العصر البرونزى، والتى كانت مركزًا رئيسيًا لإمبراطورية "ميتانى" التى حكمت من عام 1550 إلى عام 1350 قبل الميلاد.

وكانت تمتد أراضى المملكة من البحر المتوسط إلى شمال العراق، وفقًا لإيفانا بولجيز، الاستاذة المبتدئة فى قسم أثار الشرق الأدنى، والآثار الآشورية فى جامعة فرايبورغ فى ألمانيا.

وغرقت "زاخيكو" تحت الماء بعد بناء الحكومة العراقية سد الموصل فى الثمانينا، ونادرًا ما رأت المدينة النور منذ ذلك الحين.

وبعد أن علمت بولجيز بظهور المدينة مرة أخرى، سارع فريقها بالتنقيب فى الموقع لعدم معرفة وقت ارتفاع منسوب المياه مرة أخرى.