جدة - نرمين السيد - لجأ ضابط شرطة فى مقاطعة لانكشاير الواقعة شمال غربى بريطانيا، إلى حيلة ذكية من أجل الحصول على إجازة مرضية، حيث قام برسم خطوط حمراء على الاختبار المنزلى المخصص لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا، مقدمًا نتيجة إيجابية للاختبار لكنها بالطبع مزورة.





وقال الضابط إنه غير قادر على الحضور للعمل، بسبب نتيجة الفحص الإيجابية، لكن خديعته اكتُشفت عندما طُلب منه إرسال صورة لنتيجة التحليل كدليلن بحسب شبكة "سكاى نيوز" الإنجليزية. وبعد ذلك تم دعوة الضابط لإجراء اختبار آخر، وعند مواجهته بالأمر، اعترف بتزييف الاختبار والكذب، لافتًا إلى أنه فعل ذلك حتى يتمكن من البقاء فى المنزل بموجب قواعد الحجر الذاتى. وأشار كريس رولى، المسؤول عن التحقيق بالحادثة، إلى أن الشرطى انتهك معايير السلوك المهنى، مضيفًا أن أنه على ضباط الشرطة أن يضعوا باعتبارهم فى جميع الأوقات أن الجمهور يتوقع منهم الحفاظ على مستويات عالية من السلوك المهنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكدب مالوش رجلين.. شرطى بريطانى يلجأ لحيلة شيطانية للحصول على إجازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.