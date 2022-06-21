وينتشر الخطأ عبر الرسائل النصية القصيرة، وهو قادر تمامًا على سرقة كلمات المرور والتفاصيل المصرفية وكذلك الوصول إلى العملات المشفرة من هواتف أندرويد.
وتستطيع البرامج الضارة أيضًا الوصول إلى الرسائل النصية والتقاط ماهو موجود على شاشة آندرويد، وأيضًا الحصول على مصادقة ثنائية، وتعد هذه مصدر قلق كبير، حيث تهدف المصادقة الثانيئة إلى إضافة طبقة إضافية من الأمان تحمى الحسابات، ويجب أن تمنع المتسللين من الوصول حتى ولو كان لديهم اسم المستخدم وكلمة المرور.
وكى لا تتعرض للاختراق وسرقة البيانات من هاتفك، عليك الحذر من أى نصوص تحصل عليها من جهات الاتصال غير المعروفة، والتى تحاول دفعك للنق فوق الروابط أو الدخول إلى مواقع ويب غير معروفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يعرضك للاختراق.. تحذير لمستخدمى آندرويد من برنامج ضار على الهواتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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