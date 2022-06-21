يعرضك للاختراق.. تحذير لمستخدمى آندرويد من برنامج ضار على الهواتف

جدة - نرمين السيد - حذرت شركة "F5 Labs" الأمريكية المتخصصة فى أمن التطبيقات مستخدمو الهواتف التى تعمل بنظام آندرويد، من نوع جديد سيئ من البرامج الضارة، ويطلق عليه اسم MaliBot، والذى يمكنه اختراق أمان الهاتف والحصول على مستوى وصول مرعب.





وينتشر الخطأ عبر الرسائل النصية القصيرة، وهو قادر تمامًا على سرقة كلمات المرور والتفاصيل المصرفية وكذلك الوصول إلى العملات المشفرة من هواتف أندرويد.

وتستطيع البرامج الضارة أيضًا الوصول إلى الرسائل النصية والتقاط ماهو موجود على شاشة آندرويد، وأيضًا الحصول على مصادقة ثنائية، وتعد هذه مصدر قلق كبير، حيث تهدف المصادقة الثانيئة إلى إضافة طبقة إضافية من الأمان تحمى الحسابات، ويجب أن تمنع المتسللين من الوصول حتى ولو كان لديهم اسم المستخدم وكلمة المرور.

وكى لا تتعرض للاختراق وسرقة البيانات من هاتفك، عليك الحذر من أى نصوص تحصل عليها من جهات الاتصال غير المعروفة، والتى تحاول دفعك للنق فوق الروابط أو الدخول إلى مواقع ويب غير معروفة.