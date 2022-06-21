2000 دولار مقابل تربية الصراصير فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وحاولت إحدى شركات نورث كارولينا فى الولايات المتحدة الأمريكية، تشجيع الأفراد على تربية الصراصير فى المنازل مقابل آلاف الدولارات.

وأعلنت شركة "Pest Informer" المخصصة لمكافحة الحشرات فى ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، عبر موقعها على الإنترنت بالبحث عن أفراد لأجل تجربة علمية.

وأشارت الشركة إلى أن فترة الدراسة تستمر حتى 30 يوما، للكشف عن فعالية العديد من علاجات الصراصير التى تصنعها بنفسك، وفقا للشركة.

ويتم منح المشاركين ما يقرب من 100 صرصور أمريكى، وتربيتهم فى المنازل واختبار علاج الصراصير، وذلك مقابل 2000 دولار.

وحددت الشركة عدد من الشروط للمشاركين فى الدراسة، منها عمر المتطوع لا يقل عن 21 عاما، وأن يمتلك منزلا أو الحصول على موافقة من صاحب المنزل، بالإضافة إلى عدم استخدام أى علاجات إضافية للصراصير خلال فترة الدراسة.

وأوضحت أن تلك العلاج آمنة للبشر والحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى دورها فى الحفاظ على نظافة المنزل وجعله خاليا من الصراصير.