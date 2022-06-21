بورتريه نيرة أشرف يزين سور جامعة المنصورة (صور)

جدة - نرمين السيد - وقام زملاء نيرة برسم بورتريه لها وهى ترتدى "فستان زفاف" فى المكان الذى قتلت فيه، لتخليد ذكراها.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أول المنصورة، بقيام طالب بذبح زميلته أمام بوابة جامعة المنصورة "توشكى".

وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أن الطالبين يدرسان فى كلية الآداب، وأثناء نزولهما من أتوبيس قادم من مدينة المحلة للجامعة، توقفا معًا أمام بوابة توشكى، ونشبت بينهما مشادة، ثم نحرها من رقبتها.

وتمكن عدد من الأهالى من ضبط الطالب المتهم، وتعدوا عليه بالضرب حتى أصيب، وتم نقلهما للمستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.