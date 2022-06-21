لراحة الأطفال.. طاولات تتحول إلى أسرة فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقدمت حكومة ديتشينج بمدينة هوتشو بمقاطعة تشجيانج الصينية، اختراعا جديدا بهدف تحسين بيئة الاستراحة خلال فترة الغداء لعدد يبلغ 30 ألف تلميذ بالمدرسة الابتدائية. وطرحت اختراعا بهدف راحة الأطفال، وهو عبارة عن تصميم يجعل الطاولات والكراسى تتحول إلى أسرة للقيلولة خلال فترة الظهر. ويساعد ذلك التصميم على توفير البيئة المريحة للأطفال لأخذ استراحة الغداء بشكل أفضل، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الشعب" الصينية.

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