للحماية من السرقة.. تحذيرات لمستخدمى الـ «Gmail»

جدة - نرمين السيد - تسببت رسائل البريد الإلكترونى "الإيميل" فى الفترة الأخيرة، إلى تعرض الكثير لسرقة البيانات الشخصية والحسابات البنكية وغيرها.
وحذرت عدد من الشركات الدخول على الإيميلات المزيفة، نتيجة لاستهداف الهاكرز مستخدمى "Hotmail" و"Gmail"، وفقا لصحيفة "ديلى إكسبرس".
وأوضحت أن الهاكرز يستغلون أسماء الشركات الكبرى ويرسلون بعض الروابط الخبية من خلال "الإيميل"، والتى تطلب تسجيل بعض البيانات الشخصية للمستخدمين، وذلك مقابل هدايا أو خصومات معينة وغيره من المكافآت المغرية.
وتشجع تلك الرسائل المستخدمين للحصول على مبالغ مالية، والتى تحتاج إلى التوجه موقع ويب خارجى متطلبا إدخال بعض التفاصيل للمطالبة ببطاقة الهدايا.
ومن خلال تلك الخطوات وسيلة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية من مستخدمى البريد الإلكترونى.
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