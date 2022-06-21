الانقلاب الصيفى.. نعيش أطول نهار فى السنة

جدة - نرمين السيد - ومع تداول كلمة "الانقلاب الصيفى" بدأ البعض يتساءل عن تلك الظاهرة الفلكية ومعناها وموعدها كل عام.

الانقلاب الصيفى

ويعد الانقلاب الصيفى أو ما يعرف بـ "عيد منتصف الصيف، هو حدث فلكى يحدث عندما يكون القطب الجغرافى أو الحركة الدورانية لنصف كوكب ما، موجها نحو النجم الذى يستقبله.

ويحدث الانقلاب الصيفى بسبب ميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس، وتتغير من خلالها زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض، ومن خلالها تصل إلى أقصى بعد لها فى شمالا عن خط الاستواء، لتصبح أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة.

وبعد ذلك الحدث الفلكى تظهر الشمس وتعكس مسارها وتتجه ناحية الجنوب، حتى بلوغها إلى أقصى نقطة جنوبية وهو يوم الانقلاب الشتوى.

موعد حدوث الانقلاب

ويحدث الانقلاب مرتان على مدار السنة، حيث يأتى بين 20 و22 يونيو من كل عام حسب التقويم، وأيضا بين 20 و23 ديسمبر.

ويصاحب الانقلاب الصيفى عددا من الظواهر التى منها بداية فصل الصيف رسميا، وطول النهار وقصر الليل فى نصف الكرة الشمالى ويشهد "أطول نهار" ويعد هو ذروة فصل الصيف، وفى نفس الوقت يحدث الانقلاب الشتوى "أطول ليل فى السنة" فى نصف الكرة الجنوبى.

طول النهار

ومن بين مزايا الانقلاب الصيفى، طول فترة النهار حيث تتغير مواعيد شروق الشمس وغروبها خلال أيام قليلة، وذلك يرجع لدوران الأرض حول الشمس بسرعات مختلفة فى السنة الواحدة.

الاحتفال بالانقلاب الصيفى

وتحتفل عدد من دول العالم بذلك اليوم بطرق عدة منها الأعياد والمهرجانات وشعائر ترتبط بالديانات.

ويعتقد بعض الدول أن ذلك اليوم هو بداية الصيف ونهاية الربيع، وهناك ثقافات أخرى ترى أنه منتصف الصيف.