خلال يومين.. بوكو تطرح هاتف «X4 GT» بمواصفات جبارة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة عن مواصفات هاتفها الجديد "POCO X4 GT"، والذى يأتى بشاشة عالية الجودة من نوع "AMOLED". ويعمل الهاتف بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 8100 SoC، ويدعم بشحن سريع حيث يبلغ قوته 67 وات. ويعد هاتف "POCO X4 GT" هو البديل المعاد تسميته لهاتف ريدمى "Redmi Note 11T Pro"، الذى تم طرحه فى الصين. ولكن لم تكشف الشركة عن تفاصيل أخرى حول هاتفها الجديد، حتى يتم طرحه فى الأسواق يوم الخميس المقبل.

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