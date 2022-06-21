كوبرا عملاقة تبتلع أفعى ضخمة فى إحدى مناطق الهند (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تم استدعاء فريق من "Wildlife SOS" - وهى مؤسسة خيرية غير ربحية تعمل على إنقاذ الحياة البرية وإعادة تأهيلها فى جميع أنحاء الهند - إلى إحدى المزارع عندما تم العثور على كوبرا هندى يبلغ طوله ستة أقدام يأكل عشاء الأفعى الضخم الذى يبلغ ارتفاعه خمسة أقدام بعد قتال بينهما، وقام الفريق بإزالة الكوبرا بعناية من المزرعة وأعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

ووجدت منظمة "Wildlife SOS"، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية لمنع القسوة على الحيوانات، أن الكوبرا تأكل الأفعى عن طريق ابتلاع رأسها ببطء، ودخل كل من الثعبانين فى معركة وحشية.

وفى المقطع، يمكن رؤية الكوبرا وهى تستخدم ميزة خاصة جدًا تمتلكها الثعابين والتى تسمح لها بابتلاع فريسة أكبر بكثير من رؤوسها، مثل القوارض الكبيرة أو ثعبان ضخم آخر كما فى هذه الحالة.

يشار إلى أنه يمكن العثور على الكوبرا الهندية فى جميع أنحاء الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلاديش وجنوب نيبال.

ويمكن أن يصل طولها إلى ستة أقدام ونصف، وهى تفترس بشكل عام الثدييات كشخص بالغ، والبرمائيات، والثعابين الصغيرة والسحالى عندما تكون صغيرة.

ويختلف لون بشرتهم حسب الموطن، ويتراوح من الأسود مع الخطوط البيضاء إلى الرمادى البنى الموحد.