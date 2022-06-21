منافذ USB من النوع C.. قرار أمريكى مرتقب بشأن معايير شحن الهواتف الذكية

جدة - نرمين السيد - سلطت رسالة أرسلها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى إلى وزارة التجارة، الضوء على الضرر الاقتصادى والبيئى الناجم عن فشل صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية فى وضع معايير موحدة لملحقات الشحن.

صرح إدوارد ماركى وإليزابيث وارين، عضوا مجلس الشيوخ الأمريكى، بأن المستهلكين يواجهون إزعاجًا عند التعامل مع معايير الشحن المختلفة والملحقات، مشيرين إلى أن هذا ليس ضارًا بالبيئة فحسب، بل يجعل المستهلكين يدفعون مبالغ إضافية مقابل معدات الشحن المتخصصة الجديدة.

وحث أعضاء مجلس الشيوخ وزارة التجارة الأمريكية على إصدار قانون يحدد معايير الشحن للهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، وهو مشابه للقانون الذى أقره الاتحاد الأوروبى مؤخرًا.

وألزم الاتحاد الأوروبى مؤخرًا جميع العلامات التجارية الاستهلاكية بإطلاق الهواتف الذكية بشاحن مشترك.

وصرح ماركى ووارن كذلك أنه يجب على الولايات المتحدة أن تحذو حذو الاتحاد الأوروبى من خلال تطوير استراتيجية شاملة لمعالجة تكاليف المستهلك غير الضرورية، وتخفيف النفايات الإلكترونية، واستعادة السلامة فى عملية شراء الإلكترونيات الجديدة.

ووفقًا للقانون، سكون إلزاميًا أن تحتوى الهواتف الذكية التى سيتم إطلاقها فى أوروبا بدءًا من عام 2024 على منفذ USB من النوع C.

وتنطبق القاعدة أيضًا على طرازات "آيفون" من "آبل"، والتى تتميز بمنفذ lightning خاص.

انتقدت شركة "آبل" علنًا الانتقال إلى "USB Type-C"، مشيرة إلى أن هذه السياسة ستخنق الابتكار.

ونص الخطاب الذى صاغه أعضاء مجلس الشيوخ على أن "الابتكار يجب أن يفيد المستهلكين، وأنه لا ينبغى أن يأتى ذلك على نفقتهم، ويثقل كاهلهم بملحقات غير متوافقة، ويجبرهم على شراء معدات شحن مختلفة لكل جهاز يمتلكونه".