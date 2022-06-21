يوم الأب العالمى 2022.. كيف يحتفل جوجل؟ (صورة)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن الاحتفال بـ عيد الأب أو اليوم العالمى للأب أو يوم الأب العالمى يختلف من دولة إلى أخرى، حيث لم يتم تعميم يوم واحد عالمى للاحتفال بـ يوم الأب العالمى.

وفى مصر، يتم الاحتفال بـ يوم الأب العالمى فى هذا اليوم الموافق 21 يونيو من كل عام، وذلك بتوجيه كلمات الشكر والتقدير للآباء لدورهم فى حياة الأسرة، وهو يضاهى عيد الأم المعروف.