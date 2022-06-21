جدة - نرمين السيد - وتكشف اللقطات عن مدى الصفاء التى تبدو عليه سماء القاهرة مع الأبنية الشاهقة على نهر النيل العظيم والذى هو هبة من أكبر الهبات والنعم التى حباها الله تعالى لمصرنا العزيزة.
وتظهر فى الصور الحدائق والمتنزهات والأنوار من كل جانب وكأنها تعانق القاهرة لتضفى عليها جوا من البهجة يزيدها روعة وجمالا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر جميلة.. لقطات مذهلة من ليل القاهرة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.