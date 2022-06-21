مصر جميلة.. لقطات مذهلة من ليل القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتكشف اللقطات عن مدى الصفاء التى تبدو عليه سماء القاهرة مع الأبنية الشاهقة على نهر النيل العظيم والذى هو هبة من أكبر الهبات والنعم التى حباها الله تعالى لمصرنا العزيزة.

وتظهر فى الصور الحدائق والمتنزهات والأنوار من كل جانب وكأنها تعانق القاهرة لتضفى عليها جوا من البهجة يزيدها روعة وجمالا.