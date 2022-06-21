يوم الأب العالمى 2022.. اعرف كل تاريخه وتفاصيله

جدة - نرمين السيد - الاحتفال بـ عيد الأب أو اليوم العالمى للأب أو يوم الأب العالمي يختلف من دولة إلى أخرى، فلا يوجد له تاريخ محدد عبر الزمان، ولم يتم تعميم يوم واحد عالمى للاحتفال بـ يوم الأب العالمى.

وفى مصر، يتم الاحتفال بـ يوم الأب العالمى فى هذا اليوم الموافق 21 يونيو من كل عام، وذلك بتوجيه كلمات الشكر والتقدير للآباء لدورهم فى حياة الأسرة، وهو يضاهى عيد الأم المعروف.

ويرجع الاحتفال بـ اليوم العالمى للأب إلى فتاة أمريكية تدعى سونورا لويس سمارت دود، حيث كانت وراء فكرة يوم الأب العالمى، حيث أرادت أن تكرم والدها وليم جاكسون سمارت.

وتشير التقارير الصحفية العالمية إلى أن زوجة سمارت والد سونورا ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ومن أجل تكريم والدها، قدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم لـ الاحتفال بـ يوم الأب العالمى، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.

وكان أول تتويج لجهود سونورا دود أن احتفلت مدينة سبوكين بأول يوم عالمى للأب فى 19 يونيو عام 1910، وانتشرت هذه العادة فيما بعد فى عديد من دول العالم.

وكان التاريخ الأكثر شيوعا لـ يوم الأب العالمى أو عيد الأب هو يوم الأحد الثالث من شهر يونيو من كل عام، وتمت ملاحظة هذا التاريخ لأول مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية ذلك الحين.

وفى إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، تم اعتماد الاحتفال بـ اليوم العالمى للأب فى 19 مارس من كل عام.

وفى الولايات المتحدة، أقيم أول احتفال مشهور بـ عيد الأب أو اليوم العالمى للأب فى 5 يوليو 1908، فى فيرمونت، فيرجينيا الغربية، حيث تم الاحتفال به لأول مرة فى كنسية فى كنيسة ويليامز التذكارية الميثودية الأسقفية الجنوبية، المعروفة الآن باسم الكنيسة المركزية الموحدة.