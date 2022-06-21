بمواصفات مذهلة.. سامسونج تطرح شاشات ViewFinity S8

جدة - نرمين السيد - وتدعم الشاشة الجديدة من سامسونج التدرج اللونى DCI-P3 بنسبة 98%، ومعايير VESA DisplayHDR 600. ويحتوى النموذج الأول من الشاشات على شاشة IPS LCD بدقة 3840 فى 2160 بيكسل، وصُمم هذا الإصدار لدعم المصممين المحترفين. وتتميز الشاشة بتدرج لونى DCI-P3 ومعايير PANTONE، والتى تدعم الشاشة لإنتاج أكثر من 2000 لون مع ظلال 110، وتعتبر أول الشاشات المميزة بمعايير Glare Free فى الواجهة.

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