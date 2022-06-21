بين السما والأرض.. أكبر جسر زجاجى فى العالم بجورجيا يحبس الأنفاس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويمتد الجسر الذى يقع على بعد ساعتين من العاصمة الجورجية تبليسى، على طول 240 مترًا، ويبلغ ارتفاعه 280 مترًا.
ويوفر الجسر فرصة لمشاهدة مناظر طبيعية مميزة، والتى تشمل شلالات مياه وكهوفًا، وفقًا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.
وشيدت شركة "كاس غروب" الجسر الذى صنع من الحديد والصلب والزجاج، واستغرق إنجازه 3 أعوام.
ويحتوى الجسر على شبكة من الخطوط المعلقة التى تسمح للزوار قيادة الدراجات الهوائية فوقها، بحسب "سكاى نيوز عربية".
ووصلت تكلفة المشروع الذى يسعى العاملون عليه إدخاله موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية باعتباره أطول هيكل معلق فى العالم، 40 مليون دولار، حيث يجرى العمل حاليًا على تشييد أجنحة للضيوف بالقرب من الجسر.
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