بعد إطلاقه رسميًا.. تعرف على سعر الاشتراك المدفوع من تيليجرام

جدة - نرمين السيد - وتحتوى هذه الفئة على بعض المميزات البارزة مثل رفع الملفات ذات الحجم الكبير، والتنزيلات السريعة، والكثير من الملصقات الجديدة المميزة ، والعديد من القنوات.

ويعتبر الحد الحالى لحجم الملفات التى يمكن رفعها هو 2 جيجابايت، أما باستخدام الفئة المدفوعة الجديدة من التطبيق يمكن إرسال ملفات يصل حجمها إلى 4 جيجابايت.

ويتمكن أيضًا المستخدمين للاشتراك المدفوع "Premium" من تيليجرام من من تنزيل الملفات والوسائط بسرعات الشبكة كاملة بديلًا عن السرعات المحددة.