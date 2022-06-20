بعد إطلاقه رسميًا.. تعرف على سعر الاشتراك المدفوع من تيليجرام

جدة - نرمين السيد - وتحتوى هذه الفئة على بعض المميزات البارزة مثل رفع الملفات ذات الحجم الكبير، والتنزيلات السريعة، والكثير من الملصقات الجديدة المميزة ، والعديد من القنوات.
ويعتبر الحد الحالى لحجم الملفات التى يمكن رفعها هو 2 جيجابايت، أما باستخدام الفئة المدفوعة الجديدة من التطبيق يمكن إرسال ملفات يصل حجمها إلى 4 جيجابايت.
ويتمكن أيضًا المستخدمين للاشتراك المدفوع "Premium" من تيليجرام من من تنزيل الملفات والوسائط بسرعات الشبكة كاملة بديلًا عن السرعات المحددة.
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