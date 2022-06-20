حيرت العالم.. بوابة السماء تظهر فى نيوزيلندا (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وأشار المرصد الفلكى فى نيوزيلندا إلى أن البوابة اللولبية الغامضة التى ظهرت فى السماء كانت على الأرجح تفريغ وقود أو عمود عادم من إطلاق صاروخ "سبيس إكس".
وأوضح المرصد أنه قد ظهرت تأثيرات مماثلة من قبل SpaceX جلوبال ستار 2 FM15 قد تجاوزت نيوزيلندا فى هذا الوقت تحديدًا.
يذكر أنه تم إطلاق القمر الصناعى فالكون 9 فى 19 يونيو على مدار أرضى منخفض، وجاء فى بث مباشر أنه حلق فوق جنوب نيوزيلندا مرتين مساء أمس الأحد.
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