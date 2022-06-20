استشارى نفسى يقدم 10 نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، ويعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر التى تكون مرتبطة بهذه الفترة، وللتخلص من هذه الحالة يقدم الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، 10 نصائح هامة للطلاب.





10 نصائح للطلاب أثناء فترة الامتحانات

أولًا: عدم النظر إلى التعليم بمراحله نظرة تضخمية، لأنها تؤدى إلى مخاوف لدى الطلاب مما يؤثر بالسلب عملية التذكر.

ثانيًا: الابتعاد عن المقارنات الظالمة بين الطالب وأقاربه "على سبيل المثال"، لأن هذا يضع عليه عبء نفسى كبير.

ثالثًا: عدم تحويل البيت إلى معسكر أثناء فترة الامتحانات، والمناسب خلال هذه الفترة منع الزيارات والبعد عن التكنولوجيا، وتوفير جو هادىء للطالب، ويمكن إتاحت أدوات الترفية لكن بعد المذاكرة ساعات طويلة،

رابعًا: توفير مكان مناسب للمذاكرة من حيث قوة الإضاءة والتهوية الجيدة والجلوس بطريقة سليمة فهذا يساعد على يساعد الطالب على المذاكرة.

خامسًا: البعد عن تناول الوجبات السريعة، والحرص على تناول أطعمة صحية تنشط الذاكرة، كالبيض واللبن والسمك، والخضروات والفاكهة الطازجة والمكسرات، والبعد عن المكيفات مثل الشاى والقهوة.

سادسًا: تقسيم وقت المذاكرة ثلات أرباع الوقت مذاكرة وربع حل أسئلة للتعرف على طبيعة الأسئلة، استغلال المنصات التعليمية لمساعدتك فى ترسيخ المعلومات.

سابعًا: المحافظة على النوم مبكرًا والاستيقاظ للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسم والحرص على ممارسة الرياضة، والاستحمام الدافىء قبل النوم وتأدية الشعائر الدينية.

سابعًا: مراعاة الوقت النسبى فى المذاكرة واستخدام أكثر من حاسة أثناء المذاكرة تساعد على تنشيط الذاكرة.

ثامنًا: ضرورة دعم الأباء لأبنائهم من خلال التشجيع، وأيضًا على الطلاب البعد عن التوتر قبل تأدية الامتحان.

تاسعًا: النزول قبل الامتحان بوقت كافى، والتأكد من تجهيز الأدوات وتوفير وسيلة مواصلات مريحة والحرص على أدوات التعقيم للوقاية من فيروس كورونا.

عاشرًا: يجب أثناء تأدية الامتحانات النظرة السريعة على ورقة الأسئلة والبدء بالإجابة على السؤال السهل ثم الأسهل وهكذا، وترك وقت كافى للمراجعة.