استطلاع: 88% من الأمريكيين يعتقدون أن الهواتف الذكية جعلت حياتهم أفضل

جدة - نرمين السيد - ووجد الاستطلاع، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، أن استخدام الهواتف الذكية من كافة الفئات العمرية زاد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الهواتف تُستخدَم بشكل مفرط فى الوقت الحالى.

وأوضح الاستطلاع الذى أُجرى عبر الإنترنت أن 12% من المستطلعين يجدون أن الهواتف جعلت حياتهم أسوأ، بينما قال 58% إنهم يستخدمون هواتفهم الذكية بشكل مبالغ فيه؛ لتشير الأرقام إلى زيادة النسبة عن عام 2015 التى كانت تقدر بنحو 19%.

وأشار الاستطلاع إلى وجود تغير طفيف منذ عام 2015، بما فى ذلك اكتشاف أن ما يقرب من نصف البالغين يقولون إنهم لا يستطيعون تخيل حياتهم بدون هاتف ذكى؛ إذ إن أكثر من 80% من البالغين يفضلون هواتفهم الذكية على الأشخاص فى معظم الأوقات، بينما يقول أكثر من الثلثين إنهم يحتفظون بها بالقرب منهم أثناء النوم.

وبشكل عام، يزداد عدد الأمريكيين الذين يمتلكون هواتف ذكية اليوم عن المرة السابقة التى طرحت فيها "جالوب" ذات السؤال، حين قال جميع البالغين تقريبًا الذين شملهم الاستطلاع أن لديهم هواتف ذكية بزيادة عن 81% فى عام 2015.

وأضاف الاستطلاع أن أكثر من 90% من البالغين تحت سن الـ50 يحتفظون بهواتفهم الذكية تقريبًا طوال الوقت أثناء ساعات الاستيقاظ، كما أن أكثر من ثلثى البالغين فوق 65 عامًا يقولون إنهم يفعلون الشىء نفسه.

ولفت إلى أن المزيد من الأمريكيين يعتمدون اليوم على هواتفهم للتصفح والتسوق عبر الإنترنت بدلًا من استخدام الكمبيوتر لأداء نفس المهام؛ حيث تم العثور على أكبر زيادة فى عمليات الشراء عبر الإنترنت.